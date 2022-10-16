ЗСУ збили два іранські дрони-камікадзе у Миколаївській області

У Миколаївській області українські захисники знищили ще два іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовують російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що українські сили ППО збили дев'ять іранських дронів-камікадзе в небі над Миколаївською областю.

До того ж, у ніч на 15 жовтня українські сили збили п'ять Shahed-136 у Дніпропетровській області.

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