Вдале нічне полювання. Сили ППО збили 5 ворожих дронів-камікадзе над Дніпропетровською областю

Українські військові у ніч на 15 жовтня збили на Дніпропетровською областю 5 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вдале нічне полювання наших захисників неба", - зазначив посадовець. Резніченко вказав, що бійці повітряного командування "Схід" опівночі знищили над Дніпропетровською областю п’ять ворожих БПЛА іранського виробництва: три над Криворізьким районом;

два - над Нікопольським районом.