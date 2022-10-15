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Вдале нічне полювання. Сили ППО збили 5 ворожих дронів-камікадзе над Дніпропетровською областю

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Субота 15 жовтня 2022 07:48
Вдале нічне полювання. Сили ППО збили 5 ворожих дронів-камікадзе над Дніпропетровською областю Фото: Сили ППО збили 5 ворожих дронів-камікадзе над Дніпропетровською областю
Автор: Олег Васьків

Українські військові у ніч на 15 жовтня збили на Дніпропетровською областю 5 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вдале нічне полювання наших захисників неба", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що бійці повітряного командування "Схід" опівночі знищили над Дніпропетровською областю п’ять ворожих БПЛА іранського виробництва:

  • три над Криворізьким районом;
  • два - над Нікопольським районом.

Нагадаємо, вночі 15 жовтня окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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