Над Миколаївською областю збиті 9 Shahed-136

У середу, 12 жовтня, українські сили ППО в небі над Миколаївською областю збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївською областю, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Миколаївській області вранці 12 жовтня пролунали вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога.

На день раніше, 11 жовтня, над Одеською та Миколаївською областями ЗСУ збили 8 безпілотників та дронів-камікадзе.

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