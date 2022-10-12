ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Над Миколаївською областю збиті 9 Shahed-136

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 12 жовтня 2022 08:28
Над Миколаївською областю збиті 9 Shahed-136 Фото: над Миколаївською областю збито 9 "Shahed-136" (ілюстрація/mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 12 жовтня, українські сили ППО в небі над Миколаївською областю збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївською областю, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Миколаївській області вранці 12 жовтня пролунали вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога.

На день раніше, 11 жовтня, над Одеською та Миколаївською областями ЗСУ збили 8 безпілотників та дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область
NEWS
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну