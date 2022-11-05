ВСУ сбили два вертолета россиян в Херсонской области: что известно

Украинские военные 4 ноября уничтожили два российских вертолета Ка-52 на юге. Также на этом направлении сбиты две крылатые ракеты "Калибр" и 14 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52. Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и три БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Обновлено 8.43. В частности, как пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в небе над регионом сбита одна крылатая ракета типа "Калибр".

"Также вчера, 4 ноября, над Николаевской областью сбито 6 вражеских дронов-камикадзе, из них три - силами и средствами воздушного командования "Юг" и три - другими подразделениями Сил обороны", - рассказал он.