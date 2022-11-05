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ВСУ сбили два вертолета россиян в Херсонской области: что известно

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Херсон, Суббота 05 ноября 2022 08:39
ВСУ сбили два вертолета россиян в Херсонской области: что известно Фото: ВСУ сбили два вертолета россиян в Херсонской области (иллюстрация/wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные 4 ноября уничтожили два российских вертолета Ка-52 на юге. Также на этом направлении сбиты две крылатые ракеты "Калибр" и 14 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52. Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и три БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Обновлено 8.43. В частности, как пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в небе над регионом сбита одна крылатая ракета типа "Калибр".

"Также вчера, 4 ноября, над Николаевской областью сбито 6 вражеских дронов-камикадзе, из них три - силами и средствами воздушного командования "Юг" и три - другими подразделениями Сил обороны", - рассказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают нести потери в Херсонской области. Украинские военные поразили переправу и колонну противника.

Кроме того, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ 4 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

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