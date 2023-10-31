ЗСУ збили два дрони в Дніпропетровській області

Українські захисники знищили два безпілотники російських окупантів у небі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram .

За його словами, ворожі дрони знищили військові з Повітряного командування "Схід".

Лисак уточнив, що безпілотники було збито над Дніпровським та Криворізьким районами.

Варто зауважити, що сьогодні, 31 жовтня, увечері Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Дніпропетровській області.

Оновлено 21:40

У Повітряних силах Збройних сил України уточнили, що в Дніпропетровській області було знищено два дрони типу Shahed - 131/136.

Обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Дніпропетровську область за допомогою ракет та дронів.

Зокрема, 28 жовтня українські сили протиповітряної оборони знищили в регіоні три російські ракети.

Також 27 жовтня окупанти вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.