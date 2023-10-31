ЗСУ збили два дрони в Дніпропетровській області
Українські захисники знищили два безпілотники російських окупантів у небі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.
За його словами, ворожі дрони знищили військові з Повітряного командування "Схід".
Лисак уточнив, що безпілотники було збито над Дніпровським та Криворізьким районами.
Варто зауважити, що сьогодні, 31 жовтня, увечері Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Дніпропетровській області.
Оновлено 21:40
У Повітряних силах Збройних сил України уточнили, що в Дніпропетровській області було знищено два дрони типу Shahed - 131/136.
Обстріли Дніпропетровської області
Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Дніпропетровську область за допомогою ракет та дронів.
Зокрема, 28 жовтня українські сили протиповітряної оборони знищили в регіоні три російські ракети.
Також 27 жовтня окупанти вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
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