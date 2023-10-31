ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ збили два дрони в Дніпропетровській області

Дніпропетровська область, Вівторок 31 жовтня 2023 21:07
UA EN RU
ЗСУ збили два дрони в Дніпропетровській області Фото: ЗСУ збили два дрони в Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники знищили два безпілотники російських окупантів у небі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

За його словами, ворожі дрони знищили військові з Повітряного командування "Схід".

Лисак уточнив, що безпілотники було збито над Дніпровським та Криворізьким районами.

Варто зауважити, що сьогодні, 31 жовтня, увечері Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Дніпропетровській області.

Оновлено 21:40

У Повітряних силах Збройних сил України уточнили, що в Дніпропетровській області було знищено два дрони типу Shahed - 131/136.

Обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Дніпропетровську область за допомогою ракет та дронів.

Зокрема, 28 жовтня українські сили протиповітряної оборони знищили в регіоні три російські ракети.

Також 27 жовтня окупанти вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область дрони атака дронів ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"
Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ