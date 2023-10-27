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Росіяни з артилерії обстріляли будинки в Нікополі: двоє поранених, серед них дитина

Нікополь, П'ятниця 27 жовтня 2023 15:43
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Росіяни з артилерії обстріляли будинки в Нікополі: двоє поранених, серед них дитина Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 27 жовтня, з артилерії вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог вгатив по Нікополю з артилерії. Постраждала дитина. Хлопчику лише 5 років!", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (facebook.com)

Також Лисак додав, що постраждала 58-річна жінка. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена. Ще 13 - потрощені. Побиті 20 сонячних панелей та авто. Понівечені й лінії електропередач. Інформація уточнюється", - написав голова області.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі місто перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Наприклад, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу 13 жовтня. Поранено двох пожежників.

Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

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