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Сили ППО вночі збили три ракети у небі Дніпропетровської області

Дніпро, Субота 28 жовтня 2023 07:58
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Сили ППО вночі збили три ракети у небі Дніпропетровської області Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сили ППО знищили у небі Дніпропетровської області три російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

За словами голови, двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів.

"Минулося без загиблих і постраждалих", - заявив голова Дніпропетровської ОВА

Лисак повідомив, що, вночі підрозділи ПВК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети.

"Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровську область. Класна робота", - написав Лисак.

Також сили ППО знищили три ракети Х-59 у Миколаївській області. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram каналі.

Вибухи в Дніпропетровській області

Вночі 28 жовтня під час повітряної тривоги, мешканці Дніпра почули вибухи. У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про ракетну загрозу.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по селу Обухівка під Дніпром.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мати двох дітей. Також чотири особи отримали поранення.

Також вибухи в регіоні було чути 19 жовтня. Моніторингові групи повідомляли, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, було зафіксовано запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

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