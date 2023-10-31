ВСУ сбили два дрона в Днепропетровской области
Украинские защитники уничтожили два беспилотника российских оккупантов в небе Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.
По его словам, вражеские дроны уничтожили военные из Воздушного командования "Восток".
Лысак уточнил, что беспилотники были сбиты над Днепровским и Криворожским районами.
Стоит заметить, что сегодня, 31 октября, вечером Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Днепропетровской области.
Обновлено 21:40
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины уточнили, что в Днепропетровской области были уничтожены два дрона типа Shahed - 131/136.
Обстрелы Днепропетровской области
Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Днепропетровскую область при помощи ракет и дронов.
В частности, 28 октября украинские силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе три российских ракеты.
Также 27 октября оккупанты ударили по Никополю из артиллерии. В результате атаки пострадали два человека.
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