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ВСУ сбили два дрона в Днепропетровской области

Днепропетровская область, Вторник 31 октября 2023 21:07
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ВСУ сбили два дрона в Днепропетровской области Фото: ВСУ сбили два дрона в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уничтожили два беспилотника российских оккупантов в небе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

По его словам, вражеские дроны уничтожили военные из Воздушного командования "Восток".

Лысак уточнил, что беспилотники были сбиты над Днепровским и Криворожским районами.

Стоит заметить, что сегодня, 31 октября, вечером Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Днепропетровской области.

Обновлено 21:40

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины уточнили, что в Днепропетровской области были уничтожены два дрона типа Shahed - 131/136.

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Днепропетровскую область при помощи ракет и дронов.

В частности, 28 октября украинские силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе три российских ракеты.

Также 27 октября оккупанты ударили по Никополю из артиллерии. В результате атаки пострадали два человека.

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