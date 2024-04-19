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ЗСУ збили чотири розвідувальні дрони над Одеською областю

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили російські "Орлани" (t.me/milinua)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 19 квітня, знищили чотири російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10" в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

За інформацією військових, ворожі дрони збили воїни зенітної ракетної Одеської бригади.

Що відомо про "Орлан-10"

Зазначимо, "Орлан-10" - це безпілотник, за допомогою якого ворог здійснює розвідку.

Окупанти активно використовують такий дрон у війні проти України - безпілотники можуть виявляти цілі та коригувати вогонь, у тому числі й у нічний час доби.

Вартість одного такого безпілотника може сягати 120 тисяч доларів.

Обстріл Одеської області

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, російські окупанти обстріляли Одеську область. Вони вдарили по об'єкту припортової інфраструктури, одна людина отримала осколкові поранення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що ворог ударив ракетами по порту "Південний". Пошкоджено не лише українські портові споруди, а й сінгапурські.

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