ВСУ сбили четыре разведывательных дрона над Одесской областью

Украинские защитники сегодня, 19 апреля, уничтожили четыре российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.
По информации военных, вражеские дроны сбили воины зенитной ракетной Одесской бригады.
Отметим, "Орлан-10" - это беспилотник, при помощи которого враг осуществляет разведку.
Оккупанты активно используют такой дрон в войне против Украины - беспилотники могут обнаруживать цели и корректировать огонь, в том числе и в ночное время суток.
Стоимость одного такого беспилотника может достигать 120 тысяч долларов.
Напомним, что сегодня, 19 апреля, российские оккупанты обстреляли Одесскую область. Они ударили по объекту припортовой инфраструктуры, один человек получил осколковые ранения.
Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что враг ударил ракетами по порту "Южный". Повреждены не только украинские портовые сооружения, но и сингапурские.
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