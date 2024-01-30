У ЗСУ заявили про використання росіянами гранат із забороненим хлорпікрином

За його словами, росіяни порушують правила ведення війни та використовують проти українських військових боєприпаси з отруйними речовинами. Кожен такий випадок досліджується окремо і потім це відправляють до міжнародних інституцій.

"Імовірно, це гранати К-51 з хлорпікрином", - сказав Штупун.

Він зауважив, що у разі використання хімічної зброї потрібно не допускати потрапляння цієї речовини у бліндажі. Якщо ж це трапилось, то від хлорпікрину рятує звичайний протигаз.

Що таке хлорпікрин?

Це хімічна речовина, яка є або безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом. Була відкрита у 1848 році шотландським хіміком Джоном Стенхаусом.

Її температура кипіння становить 112 градусів, при цьому вона погано розчиняється у воді. Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину боєздатності. У великій концентрації він може призвести до смерті, отруює воду та їжу солдатів.

Використання хімічної зброї РФ проти України

Українські військові повідомили про зростання динаміки використання російськими загарбниками хімічних боєприпасів. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.

Військові зафіксували уже 626 фактів застосування Росією боєприпасів, що споряджені отруйними хімічними речовинами. З них 51 випадок зафіксований лише у січні цього року.

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена повідомили про ризик застосування Росією хімічної зброї в Україні. У Білому домі занепокоєні, що росіяни підуть на такий відчайдушний крок у разі нових провалів на фронті.

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