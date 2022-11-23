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У США занепокоєні ризиком застосування Росією хімзброї проти України, - Politico

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Середа 23 листопада 2022 23:19
У США занепокоєні ризиком застосування Росією хімзброї проти України, - Politico Фото: у США занепокоєні ризиком застосування Росією хімзброї проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки занепокоєні ризиком застосування Росією хімічної зброї проти України. Це нібито може статись, якщо росіяни й надалі продовжать втрачати позиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Деякі з чиновників в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Росія може вдатися до застосування хімічної зброї, перш ніж спробувати використати ядерну.

Як пише видання, занепокоєння з'явились на тлі того, як Білий дім прагне забезпечити готовність союзників до такої події й мобілізувати нові ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення на випадок застосування хімічної зброї.

Водночас США не мають жодних розвідувальних даних, які б вказували на те, що атака нібито є неминучою. Насправді ж, багато чиновників вважають, що бойові дії в Україні призупиняться взимку.

Однак, у разі продовження втрат на полії бою, або ж повного розвалу російської армії, деякі високопосадовці, які працюють над цим питанням, зазначили, що Кремль може спробувати застосувати хімічні речовини, яку важко відстежити.

"Деякі хімічні речовини можуть бути використані для атаки з масовими жертвами, хоча відомо, що Москва використовувала нервово-паралітичну речовину "Новачок" проти однієї-двох осіб за один раз, кажуть чиновники і експерти. Наприклад, деякі хімічні речовини можуть бути перетворені в аерозоль або використані в боєприпасах, щоб завдати шкоди великій групі людей", - пише видання.

США давно знають про те, що Росія інвестує в нарощування потенціалу хімічної зброї. Занепокоєння високопосадовців пов'язане з тим, що Кремль може вдатися до "нетрадиційних методів ведення війни".

Водночас така оцінка підштовхує Білий дім до покращення системи виявлення й підготовки до потенційної хімічної атаки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Байдена, Росію чекатимуть серйозні наслідки у разі застосування ядерної або хімічної зброї в Україні.

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