РФ застосувала проти України понад 600 хімічних боєприпасів: динаміка використання зростає

Українські військові зафіксували 626 фактів застосування Росією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень цього року - 51 випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштаба ЗСУ в Facebook.

Військові зазначили, що динаміка застосування хімічних боєприпасів зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.

"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте, застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що 14 грудня минулого року Росія застосувала новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.

У Генштабі повідомили, що 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій.

Раніше видання Politico з посиланням на чиновників адміністрації президента США Байдена розповсюдило інформацію про ризик застосування Росією хімічної зброї в Україні. У Білому домі занепокоєні, що армія РФ піде на такий відчайдушний крок у разі нових провалів на фронті.

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