В Україні частішають напади на ТЦК: що сталось цього разу

В Україні фіксують зростання випадків агресії проти військових. Останній із них - у Кам'янці-Подільському, де місцеві пошкодили авто ТЦК та напали на мобільну групу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Оперативне командування "Захід" у Facebook .

"Оперативне командування "Захід" з глибоким занепокоєнням констатує почастішання випадків протиправного перешкоджання законній діяльності підрозділів Збройних сил України в окремих регіонах зони нашої відповідальності. Від початку 2025 року нами зафіксовано 12 подібних інцидентів, частина з яких супроводжувалася агресією, нанесенням тілесних ушкоджень військовослужбовцям та пошкодженням майна", - йдеться у повідомленні.

Сутичка у Кам'янці-Подільському: заблоковане авто та агресія

Як повідомляється, черговий випадок стався у Хмельницькій області 29 травня. Група громадян біля центру Кам'янця-Подільського зупинила транспортний засіб мобільної групи оповіщення. Внаслідок конфлікту було спочатку заблоковано, а потім пошкоджено службове авто. Розлючені місцеві мешканці порізали шини та провокували бійку.

"29 травня у місті Кам'янець-Подільський група громадян здійснила блокування автомобіля мобільної групи оповіщення одного з ТЦК, пошкодила службове авто та вчинила дії, що можуть кваліфікуватися як насильство щодо службових осіб", - йдеться в офіційній заяві.

На місце події були викликані правоохоронці та представники військової служби правопорядку. Наразі тривають слідчі дії.

Правова оцінка

В обласному ТЦК закликали громадян зберігати правопорядок та поважати представників силових структур, які виконують свої обов'язки в умовах воєнного стану.

Інциденти, у яких громадяни чинять фізичний опір військовим, можуть бути кваліфіковані за Кримінальним кодексом України.

Зокрема, в ідповідальність передбачена за такими статтями:

ст. 114-1 - Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України;

ст.345 - Насильство або загроза щодо військовослужбовця;

ст. 194 - Умисне знищення чи пошкодження майна.

Звернення до суспільства

У заяві наголошується, що публічне приниження військових та спроби зірвати мобілізаційні заходи грають на руку російській пропаганді та підривають єдність держави.

"Пам'ятайте, враг - з того боку фронту, а не в українській однострої", - закликають у командуванні "Захід".

ЗСУ просять українців підтримати армію взаємною повагою, розумінням та відповідальністю, адже перемога можлива лише за умови національної згуртованості.