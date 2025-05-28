Військові ТЦК отримали "підручник" із поведінки під час мобілізації: деталі
Командування Сухопутних військ ЗСУ запровадило нові правила поведінки та спілкування для військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів. Їхня мета - зменшити напругу в суспільстві та уникати конфліктних ситуацій.
Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час ефіру телемарафону.
"Було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", - розповів Саранцев.
Він зауважив, що має сподівання, що таким чином вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.
"Ми постійно здійснюємо моніторинг, цілодобово в нас працює моніторингова група. І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш ніж піврічний період ми прослідкувати кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України", - повідомив речник.
Однак, як пояснив Саранцев, дуже багато матеріалів та відеоконтенту є штучно сфабрикованими.
"Є дуже багато відеоконтенту, який просто взятий десь за старі періоди і подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються. Подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі, за кілька годин це ж саме відео з'являється у рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах", - пояснив речник.
Конфлікти за участі ТЦК
Нагадаємо, що 22 травня у місті Новий Розділ Львівської області невідомі побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після отриманих травм чоловік був доставлений до лікарні.
РБК-Україна в окремому матеріалі детально розповіло, що відомо про побиття військовослужбовця у Львівській області.
Сьогодні правоохоронці повідомили, що встановили дані про чотирьох нападників.
Крім того, раніше ми повідомляли, як перевірка документів у Львові обернулась нападом на військового та правоохоронця.
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