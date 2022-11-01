ЗСУ завершують опановувати NASAMS. Системи можуть передати найближчим часом, - ЗМІ

Як повідомляє видання, норвезькі інструктори працювали з менш ніж 100 українськими військовослужбовцями протягом останніх кількох тижнів на американській навчальній базі в Німеччині.

Українських військових навчають експлуатації ЗРК, обслуговуванню системи та пов'язаних із нею боєприпасів. ЗРК NASAMS можуть потрапити до України найближчими днями.

NASAMS, кожна з яких оснащена ракетами з радіолокаційним наведенням, досить потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники та крилаті ракети, забезпечує покриття на малій та середній дальності. Така зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від повітряного нападу.

У перші дні війни західні офіційні особи щосили намагалися перекинути запаси засобів протиповітряної оборони радянського зразка, таких як С-300, із країн Східної Європи українським силам, які вже були навчені їх використанню.

Але оскільки українські війська спалюють ці арсенали швидше, ніж їх можна поповнити за рахунок світових запасів, що виснажуються, офіційні особи США і НАТО дійшли висновку, що Україні будуть потрібні західні оборонні системи в міру продовження війни.