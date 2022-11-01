ВСУ завершают овладевать NASAMS. Системы могут передать в ближайшее время, - СМИ

Как сообщает издание, норвежские инструкторы работали с менее чем 100 украинскими военнослужащими за последние несколько недель на американской учебной базе в Германии.

Украинские военные обучают эксплуатации ЗРК, обслуживанию системы и связанных с ней боеприпасов. ЗРК NASAMS могут попасть в Украину в ближайшие дни.

NASAMS, каждая из которых оснащена радиолокационными ракетами, достаточно мощными, чтобы сбивать истребители, боевые беспилотники и крылатые ракеты, обеспечивает покрытие на малой и средней дальности. Это оружие используется для защиты Белого дома и других объектов в Вашингтоне от воздушного нападения.

В первые дни войны западные официальные лица пытались опрокинуть запасы средств противовоздушной обороны советского образца, таких как С-300, из стран Восточной Европы украинским силам, которые уже были обучены их использованию.

Но поскольку украинские войска сжигают эти арсеналы быстрее, чем их можно пополнить за счет истощаемых мировых запасов, официальные лица США и НАТО пришли к выводу, что Украине будут нужны западные оборонные системы по мере продолжения войны.