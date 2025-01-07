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ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту росіян у Курській області, - Генштаб

Ілюстративне фото: українські воїни атакували командний пункт росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 7 січня, атакували командний пункт російських військ у Курській області. По ньому було завдано високоточного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

"7 січня 2025 р. Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ в районі населеного пункту Біла (Курська область)", - ідеться в повідомленні Генштабу.

Фото: Біла на карті (скріншот)

Там уточнили, що такі атаки - це частина бойових операцій українських захисників, які ведуть бойові дії на території Росії.

У Генштабі запевнили, що Україна використовуватиме всі доступні методи для знищення ворожих збройних формувань, які загрожують безпеці українців.

Удари по окупантах у Курській області

Нагадаємо, тільки 2 січня в Генштабі повідомляли про те, що ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту ворога в населеному пункті Мар'їне Курської області.

За кілька годин до цього керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що внаслідок удару по Курській області у 810-ї бригади росіян були значні втрати.

Також 25 грудня стало відомо, що українські захисники атакували пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) у Льгові Курської області. У росіян були втрати серед офіцерів.

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