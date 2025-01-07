ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту росіян у Курській області, - Генштаб

Удари по окупантах у Курській області

Нагадаємо, тільки 2 січня в Генштабі повідомляли про те, що ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту ворога в населеному пункті Мар'їне Курської області.

За кілька годин до цього керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що внаслідок удару по Курській області у 810-ї бригади росіян були значні втрати.

Також 25 грудня стало відомо, що українські захисники атакували пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) у Льгові Курської області. У росіян були втрати серед офіцерів.

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