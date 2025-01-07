ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Курской области, - Генштаб

Удары по оккупантам в Курской области

Напомним, только 2 января в Генштабе сообщали о том, что ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту врага в населенном пункте Марьино Курской области.

За несколько часов до этого руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что в результате удара по Курской области у 810-й бригады россиян были значительные потери.

Также 25 декабря стало известно, что украинские защитники атаковали пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) в Льгове Курской области. У россиян были потери среди офицеров.

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