Сили оборони завдали вдалого удару по росіянах у Курській області, - ЦПД

Сили оборони завдали удару по російських окупантах у Курській області. У загарбників значні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього", - написав він. Що відомо про 810-ту бригаду РФ 810-та бригада морської піхоти РФ, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Окупанти цього підрозділу беруть участь у війні в Україні на Курському напрямку. Ще в червні 2024 року партизани отримали документи окупантів зі 126-ї та 810-ї бригад Криму. Вони дізналися й те, що російські морпіхи 810-ки в Криму платять командирам, щоб не їхати воювати в Курську область. Своєю чергою, російське командування намагається приховати дані про втрати.