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ЗСУ завдали удару в Запорізькій області по батальйону росіян

Середа 19 лютого 2025 11:21
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ЗСУ завдали удару в Запорізькій області по батальйону росіян Фото: У Запорізькій області ЗСУ знищили місце дислокації росіян (facebook.com_GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ завдали високоточний удар по позиціях російського 2-го мотострілецького батальйону в Запорізькій області. В результаті операції було знищено місце дислокації батальйону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 лютого Повітряні Сили ЗСУ здійснили високоточний удар по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних Сил Російської Федерації в районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області.

Внаслідок проведеної операції було знищено важливі об’єкти противника, зокрема місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів, який використовувався агресором для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України.

Ця операція є складовою частиною системних заходів ЗСУ, спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та ліквідацію загроз, що походять від окупаційних військ на території України.

"Збройні Сили України продовжують послідовно завдавати ударів по критично важливих об’єктах окупаційних військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України", - пише Генштаб.

Бої за Запорізьку область

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку, де вона вже значно покращилася.

Він також зазначив, що на даний момент найбільш складною є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог зосередив основні зусилля. Зеленський додав, що українські сили розуміють, де противник має намір здійснити контрнаступ і де збільшує чисельність своїх військ.

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