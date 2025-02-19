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ВСУ нанесли удар в Запорожской области по батальону россиян

Среда 19 февраля 2025 11:21
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ВСУ нанесли удар в Запорожской области по батальону россиян Фото: В Запорожской области ВСУ уничтожили место дислокации россиян (facebook.com_GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области. В результате операции было уничтожено место дислокации батальона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 февраля Воздушные Силы ВСУ осуществили высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области.

В результате проведенной операции были уничтожены важные объекты противника, в частности место дислокации личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов, которая использовалась агрессором для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины.

Эта операция является составной частью системных мероприятий ВСУ, направленных на снижение боевого потенциала противника и ликвидацию угроз, исходящих от оккупационных войск на территории Украины.

"Вооруженные Силы Украины продолжают последовательно наносить удары по критически важным объектам оккупационных войск, лишая их возможности осуществлять военную агрессию на территории Украины", - пишет Генштаб.

Бои за Запорожскую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска контролируют ситуацию на Запорожском направлении, где она уже значительно улучшилась.

Он также отметил, что на данный момент наиболее сложной является ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где враг сосредоточил основные усилия. Зеленский добавил, что украинские силы понимают, где противник намерен осуществить контрнаступление и где увеличивает численность своих войск.

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