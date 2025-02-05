Зеленський: ситуація на Запорізькому напрямку покращилася

Українські війська тримають ситуацію на Запорізькому напрямку. Там вона вже краща.

Про це розповів журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

"Важливо, що у Запорізькій області ми тримаємо ситуацію. Вона краща", - сказав Зеленський.

Він також додав, що росіяни гальмували ротації місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

"Ви знаєте, на Запорізькому напрямку, саме там, був міст, де ротації ці проходили, бо цей міст, він був контактним, скажімо так, мостом військ наших і ворога. І зараз те, що росіяни не хотіли й гальмували ротації місії МАГАТЕ, тому що ми просунулися вперед. І вони хочуть продовжувати ротацію на тому ж мосту", - зазначив президент.

За словами Зеленського, наразі найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог зосередив усі зусилля.

"Розуміємо, де вони хочуть проводити контрнаступальні дії, де вони збільшують кількість військ", - додав глава держави.