ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке (видео)

Фото: ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке (Getty Images)

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам в Херсонской области. Наши воины 25 сентября атаковали позиции врага в Новой Каховке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Оперативный ВСУ".

В Telegram-канале обнародовали видеозапись, на которой видно, как в результате работы Вооруженных сил Украины по захватчикам разрываются снаряды и раздаются мощные звуки взрывов. "Новая Каховка. Рашисты получают подарки", - отметили в "Оперативном ВСУ".