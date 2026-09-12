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ЗСУ завдали поразок армії РФ на різних напрямках фронту, - ISW

08:38 12.09.2026 Сб
2 хв
Ворог знову не зміг просунутися вперед
aimg Юлія Капітонова
Фото: ЗСУ не пустили сили противника вперед (Getty Images)

Протягом останніх кількох діб російські загарбники намагалися прорватися на різних ділянках фронту. Однак Сили оборони України вчасно дали відсіч окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На півночі Сумської області окупанти проводили обмежені наступальні операції, але просунутися вперед не змогли.

Також безрезультатними залишалися атаки російських військ на півночі Харківської області та на північний схід від Великого Бурлука.

Українські військові спростовують заяви російської сторони про нібито оточення підрозділів ЗСУ на північному сході Харківської області. Зокрема, речник української бригади, яка діє в цьому районі, 11 вересня заперечив інформацію про захоплення Довжанки, Василівки та Благодатного. За його словами, ця територія залишається спірною "сірою зоною".

Водночас російські війська посилили наступальну активність на півночі Харківської області. На думку аналітиків, це може створювати перебільшене уявлення про масштаб просування окупантів напередодні виборів до Державної думи РФ.

На Куп'янському напрямку росіяни також проводили обмежені наступальні операції, проте не досягли успіху. Українські сили, своєю чергою, контратакували поблизу Західного на північ від Куп'янська.

Крім того, українські військові продовжували завдавати ударів на середній дальності по російських військових об'єктах на окупованій території Луганської області.

На інших ділянках фронту російські війська також не мали підтверджених територіальних здобутків. Зокрема, без просування залишалися їхні наступальні операції в районі Добропілля, на Олександрівському напрямку, а також на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області.

В ISW зазначають, що російські джерела перебільшують масштаби просування окупантів у напрямку Слов'янська та Краматорська, намагаючись передчасно заявити про досягнення цілей РФ у районі українського "фортечного поясу".

Окремою проблемою для російських військ залишається Костянтинівка. Росіяни досі не встановили повного контролю над містом, що ускладнює створення необхідних ліній постачання та, відповідно, перешкоджає подальшому наступу на північ від нього.

На Запорізькому напрямку російські війська також намагаються створити умови для оточення Оріхова та перерізати українські логістичні маршрути, які забезпечують місто.

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Війна Росії проти УкраїниЗбройні сили УкраїниВійська РФ