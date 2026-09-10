Армія РФ відступила під Лиманом після нової брехні Путіна, - ISW

Російські військові блогери заявили про погіршення становища армії РФ на Лиманському напрямку. Вони визнали, що окупанти були змушені залишити окремі передові позиції в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За словами американських аналітиків, російські мілблогери дедалі частіше визнають успішні контратаки ЗСУ поблизу Лимана.

Ба більше, вони публічно критикують російське командування за поширення неправдивої інформації про ситуацію на фронті.

Один із російських блогерів стверджував, що українські військові проводять контратаки поблизу Лимана вже кілька місяців.

Водночас офіційні повідомлення російського військового командування та карти інших російських мілблогерів тривалий час демонстрували значно більш "оптимістичну" картину.

Російські блогери критикують "культуру брехні"

Останнім часом лунають заклики заборонити поширені в російській армії так звані "гарні повідомлення" - тобто неправдиві або надмірно оптимістичні звіти про ситуацію на фронті.

Російські мілблогери дедалі частіше висловлюють невдоволення заявами чиновників про нібито успішне просування російських військ, особливо на Лиманському напрямку.

Окремо вони звернули увагу на ситуацію зі Святогірськом, розташованим на північний захід від Лимана. Українські військові нещодавно продемонстрували повний контроль над містом.

Що важливо розуміти, це сталося лише через кілька днів після того, як глава Кремля Володимир Путін заявив про його захоплення російськими військами.

Неправдиві звіти створюють проблеми для армії РФ

Російські блогери також скаржаться, що поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті має безпосередні оперативні наслідки, до прикладу: