Втрати РФ у війні проти України перевищили 1,5 млн окупантів

Вранці 9 вересня загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну перетнули позначку в 1,5 млн убитими та пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Це - найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ з часів Другої світової", - наголошують українські воїни.

Ба більше, вказана кількість перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.



"Це - ⁠в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років", - підкреслює Генштаб ЗСУ.

Окрім того, це ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати російських окупанів в Першій та Другій чеченських війнах.

"За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", - нагадали в Генштабі ЗСУ.

Інші втрати армії РФ станом на 9 вересня 2026 року: