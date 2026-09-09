Втрати РФ у війні проти України перевищили 1,5 млн окупантів
Вранці 9 вересня загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну перетнули позначку в 1,5 млн убитими та пораненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
"Це - найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ з часів Другої світової", - наголошують українські воїни.
Ба більше, вказана кількість перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.
"Це - в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років", - підкреслює Генштаб ЗСУ.
Окрім того, це в 125 разів більше за офіційно визнані втрати російських окупанів в Першій та Другій чеченських війнах.
"За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", - нагадали в Генштабі ЗСУ.
Інші втрати армії РФ станом на 9 вересня 2026 року:
- танків - 12 338 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 25 290 (+5) од.;
- артилерійських систем - 49 383 (+42) од.;
- РСЗВ - 2 105 (+1) од.;
- засобів ППО - 1 613 (+1) од.;
- наземних робототехнічних комплексів - 2 534 (+13) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 506 188 (+1 879) од.;
- крилатих ракет - 5 103 (+33) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 146 008 (+530) од.;
- спеціальної техніки - 4 650 (+3) од.
Раніше РБК-Україна розповідало, де саме цього разу Сили оборони змогли прорватися вперед на полі бою.
Також стало відомо, як ППО відбивала нічну атаку РФ та скільки цілей змогла знешкодити.