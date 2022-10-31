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ЗСУ завдали удару під Запоріжжям: знищено БК та поранено більше 100 окупантів

Фото: ЗСУ завдали нищівного удару під Запоріжжям (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують знесилювати ворога на Запорізькому напрямку, знищуючи живу силу, техніку та БК окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"За минулу добу наші захисники знищили склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу. До 120 окупантів отримали статус "трьохсотих", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Запорізькій області українські артилеристи точково вдарили по кількох позиціях окупантів. Знищено склад боєприпасів та поранено близько 100 солдатів.

Крім того, українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Сталося це в окупованій Михайлівці Запорізької області.

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