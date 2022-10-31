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ВСУ нанесли удар под Запорожьем: уничтожены БК и ранены более 100 оккупантов

Фото: ВСУ нанесли сокрушительный удар под Запорожьем (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают обессиливать врага на Запорожском направлении, уничтожая живую силу, технику и БК оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"За минувшие сутки наши защитники уничтожили склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа. До 120 оккупантов получили статус "трехсотых", - говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области украинские артиллеристы точечно ударили по нескольким позициям оккупантов. Уничтожен склад боеприпасов и ранены около 100 солдат.

Кроме того, украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Произошло это в оккупированной Михайловке Запорожской области.

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