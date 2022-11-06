ЗСУ завдали кількох влучних ударів по росіянам у Херсонській області, - Генштаб
Бійці Збройних сил України обстріляли позиції росіян у Херсонській області. Зокрема, удару було завдано по будівлі, де знаходилося багато окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
За даними українського військового командування, ЗСУ вдарили по будівлі у Каховці, де перебували до 200 військовослужбовців супротивника. Наслідки обстрілу росіяни намагаються приховати, у місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.
Також у Генштабі додають, що українські військові знищили велику колону техніки у районі села Раденськ. Втрати ворога ще уточнюються.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 листопада близько 10 населених пунктів Херсонської області залишилися без світла через теракт окупантів.
Також ми писали, що абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито "підготовку ЗСУ масованого обстрілу".
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