ВСУ нанесли несколько метких ударов по россиянам в Херсонской области, - Генштаб
Бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли позиции россиян в Херсонской области. В частности, удар был нанесен по зданию, где находилось много оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным украинского военного командования, ВСУ ударили по зданию в Каховке, где находились до 200 военнослужащих противника. Последствия обстрела россияне пытаются скрыть, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия.
Также в Генштабе добавляют, что украинские военные уничтожили большую колонну техники в районе села Раденск. Потери врага еще уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что 6 ноября около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света из-за теракта оккупантов.
Также мы писали, что абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы "подготовке ВСУ массированного обстрела".
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