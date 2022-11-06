ЗСУ завдали 18 ударів по ворожих позиціях, а росіяни активно ведуть повітряну розвідку, - Генштаб

Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій українських захисників на окремих напрямках. Так, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Загарбники обстрілюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Протягом 6 листопада росіяни завдали трьох ракетних та трьох авіаційних ударів, здійснили понад п'ять обстрілів з РСЗВ.

Ворожих атак зазнали райони семи населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військових, надає полігони для підготовки. Також зберігається загроза завдання окупантами ударів та задіяння ударних дронів з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках загарбники здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

- з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка;

- з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка; на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка та Опитне;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка та Опитне; на Авдіївському напрямку - з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське;

- з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка та Новокиївка. Крім того, росіяни продовжували вести повітряну розвідку, активно застосовуючи безпілотники. Здійснили понад 65 вильотів.

Авіація Сил оборони протягом 6 листопада завдала 18 ударів по противнику. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони загарбників. Підрозділи української ППО також збили 3 дрони.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів окупантів.