ВСУ нанесли 18 ударов по вражеским позициям, а россияне активно ведут воздушную разведку, - Генштаб

Россияне пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинских защитников на отдельных направлениях. Так, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Захватчики обстреливают подразделения Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

В течение 6 ноября россияне нанесли три ракетных и три авиационных ударов, совершили более пяти обстрелов из РСЗО.

Вражеским атакам подверглись районам семи населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военных, предоставляет полигоны для подготовки. Также сохраняется угроза нанесения оккупантами ударов и задействования ударных дронов с территории и воздушного пространства Беларуси.

В других направлениях захватчики совершали обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;

- из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области; на Купянском и Лиманском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка;

- по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное; на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское;

- из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времевка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, которые находятся рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, россияне продолжали вести воздушную разведку, активно применяя беспилотники. Совершили более 65 вылетов.

Авиация Сил обороны в течение 6 ноября нанесла 18 ударов по противнику. Под поражение оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны захватчиков. Подразделения украинской ПВО также сбили 3 дрона.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов оккупантов.