ЗСУ "затрофеїли" ворожу станцію наземної розвідки "Кредо-М1": що про неї відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Основна функціональна особливість радара - здатність виділяти інформацію про рухомі цілі на тлі різноманітного ландшафту (чагарники, трав'яний покрив) та місцевих предметів, а також застосування уніфікованого пульта управління з кольоровим 11-дюймовим дисплеєм та функціональною клавіатурою.

"Кредо-М1" забезпечує колірне кодування цілей, введення цифрової карти місцевості, формування контрольних рубежів та заборонених зон, а також автоматичну видачу сигналу тривоги при їх порушенні.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують добувати трофейну техніку під час успішного контрнаступу у Харківській області. Бійці показали свіжу партію російської техніки та боєприпасів.

Як повідомлялося, на Харківщині українські військові захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .