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ВСУ "затрофеили" вражескую станцию наземной разведки "Кредо-М1": что о ней известно

Фото: станция ​​наземной разведки "Кредо-М1" (facebook.com/okPivden)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины затрофеили современную вражескую переносную станцию ​​наземной разведки "Кредо-М1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Фото: станция ​​наземной разведки "Кредо-М1" (facebook.com/okPivden)

Что известно о "Кредо-М1"?

"Кредо-М1" обеспечивает цветовую кодировку целей, ввод цифровой карты местности, формирование контрольных рубежей и запрещенных зон, а также автоматическую выдачу сигнала тревоги при их нарушении.

Комплектация радара

Основная функциональная особенность радара - способность выделять информацию о движущихся целях на фоне разнообразного ландшафта (кустарники, травяной покров) и местных предметов, а также применения унифицированного пульта управления с цветным 11-дюймовым дисплеем и функциональной клавиатурой.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают добывать трофейную технику в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области. Бойцы показали свежую партию российской техники и боеприпасов.

Как сообщалось, в Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.

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Вооруженные силы УкраиныВоенная техника