ВСУ "затрофеили" вражескую станцию наземной разведки "Кредо-М1": что о ней известно

Вооруженные силы Украины затрофеили современную вражескую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Фото: станция наземной разведки "Кредо-М1" (facebook.com/okPivden)
"Кредо-М1" обеспечивает цветовую кодировку целей, ввод цифровой карты местности, формирование контрольных рубежей и запрещенных зон, а также автоматическую выдачу сигнала тревоги при их нарушении.
Основная функциональная особенность радара - способность выделять информацию о движущихся целях на фоне разнообразного ландшафта (кустарники, травяной покров) и местных предметов, а также применения унифицированного пульта управления с цветным 11-дюймовым дисплеем и функциональной клавиатурой.
Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают добывать трофейную технику в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области. Бойцы показали свежую партию российской техники и боеприпасов.
Как сообщалось, в Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.
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