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"Ленд-лиз" от россиян продолжается: Генштаб показал новые трофеи в Харьковской области

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Харьковская область, Суббота 17 сентября 2022 11:42
"Ленд-лиз" от россиян продолжается: Генштаб показал новые трофеи в Харьковской области Фото: Генштаб показал новые трофеи в Харьковской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные продолжают добывать трофейную технику в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области. Бойцы показали свежую партию российской техники и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

"Российская федерация продолжает уверенно "снабжать" оружием, техникой и боеприпасами для ВСУ. Фото трофеев из Харьковской области. Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Фото: Генштаб показал новые трофеи в Харьковской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, недавно в Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.

Добавим, также ВСУ затрофеили российский комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".

Более подробно о том, какую российскую технику во время успешного контрнаступления в Харьковской области нашим бойцам удалось захватить - читайте в материале РБК-Украина.

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