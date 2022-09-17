"Ленд-лиз" от россиян продолжается: Генштаб показал новые трофеи в Харьковской области

Украинские военные продолжают добывать трофейную технику в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области. Бойцы показали свежую партию российской техники и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

"Российская федерация продолжает уверенно "снабжать" оружием, техникой и боеприпасами для ВСУ. Фото трофеев из Харьковской области. Вместе победим!" - говорится в сообщении. Фото: Генштаб показал новые трофеи в Харьковской области (facebook.com/GeneralStaff.ua) Напомним, недавно в Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р. Добавим, также ВСУ затрофеили российский комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". Более подробно о том, какую российскую технику во время успешного контрнаступления в Харьковской области нашим бойцам удалось захватить - читайте в материале РБК-Украина.