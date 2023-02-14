UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ затрофеїли російську "Мста-С". Вона вже знищила танк та купу окупантів

Фото: ЗСУ затрофеїли російську "Мста-С" (t.me/ua_dshv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові затрофеїли російську самохідну артилерійську установку 2С19, яку окупанти кинули, тікаючи з поля бою. Наразі вона вже отримала ім'я "Одін" та встигла знищити ворожий танк та живу силу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

"Цю САУ наша арта трохи підбила, і росіяни просто не змогли завести її, коли тікали. То ми її забрали собі, відремонтували, замалювали ворожі знаки “z” та перейменували установку на честь бога війни та перемоги “Одіна”. Тепер техніка прекрасно справляється зі своїми обов’язками нищити окупантів”, - розповідає командир гармати Олександр.

За його словами, на рахунку САУ вже є один підбитий ворожий танк та ще купа росіян. Також виявляється, що ця установка доволі нова з маленьким пробігом.

Як повідомлялося, ЗСУ знищили два військові літаки російських військ - бомбардувальник Су-24М і штурмовик Су-25.

До того ж ЗСУ виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні