ЗСУ затрофеїли російську "Мста-С". Вона вже знищила танк та купу окупантів

Українські військові затрофеїли російську самохідну артилерійську установку 2С19, яку окупанти кинули, тікаючи з поля бою. Наразі вона вже отримала ім'я "Одін" та встигла знищити ворожий танк та живу силу РФ.

"Цю САУ наша арта трохи підбила, і росіяни просто не змогли завести її, коли тікали. То ми її забрали собі, відремонтували, замалювали ворожі знаки “z” та перейменували установку на честь бога війни та перемоги “Одіна”. Тепер техніка прекрасно справляється зі своїми обов’язками нищити окупантів”, - розповідає командир гармати Олександр.

За його словами, на рахунку САУ вже є один підбитий ворожий танк та ще купа росіян. Також виявляється, що ця установка доволі нова з маленьким пробігом.