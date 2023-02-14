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ВСУ затрофеили российскую "Мста-С". Она уже уничтожила танк и кучу оккупантов

Фото: ВСУ затрофеили российскую "Мста-С" (t.me/ua_dshv)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные затрофеили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19, которую оккупанты бросили, убегая с поля боя. Она уже получила имя "Один" и успела уничтожить вражеский танк и живую силу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

Эту САУ наша арта немного подбила, и россияне просто не смогли завести ее, когда убегали. Мы ее забрали себе, отремонтировали, зарисовали вражеские знаки "z" и переименовали установку в честь бога войны и победы "Одина". Теперь техника прекрасно справляется". со своими обязанностями уничтожать кафиров”, - рассказывает командир пушки Александр.

По его словам, на счету САУ уже есть один подбитый вражеский танк и еще куча россиян. Также оказывается, что эта установка довольно нова с маленьким пробегом.

Как сообщалось, ВСУ уничтожили два военных самолета российских войск - бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.

К тому же ВСУ обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.

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