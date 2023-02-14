ВСУ затрофеили российскую "Мста-С". Она уже уничтожила танк и кучу оккупантов

Украинские военные затрофеили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19, которую оккупанты бросили, убегая с поля боя. Она уже получила имя "Один" и успела уничтожить вражеский танк и живую силу РФ.

Эту САУ наша арта немного подбила, и россияне просто не смогли завести ее, когда убегали. Мы ее забрали себе, отремонтировали, зарисовали вражеские знаки "z" и переименовали установку в честь бога войны и победы "Одина". Теперь техника прекрасно справляется". со своими обязанностями уничтожать кафиров”, - рассказывает командир пушки Александр.

По его словам, на счету САУ уже есть один подбитый вражеский танк и еще куча россиян. Также оказывается, что эта установка довольно нова с маленьким пробегом.