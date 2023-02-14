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ЗСУ затрофеїли російську "Мста-С". Вона вже знищила танк та купу окупантів

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 09:40
ЗСУ затрофеїли російську "Мста-С". Вона вже знищила танк та купу окупантів Фото: ЗСУ затрофеїли російську "Мста-С" (t.me/ua_dshv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові затрофеїли російську самохідну артилерійську установку 2С19, яку окупанти кинули, тікаючи з поля бою. Наразі вона вже отримала ім'я "Одін" та встигла знищити ворожий танк та живу силу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

"Цю САУ наша арта трохи підбила, і росіяни просто не змогли завести її, коли тікали. То ми її забрали собі, відремонтували, замалювали ворожі знаки “z” та перейменували установку на честь бога війни та перемоги “Одіна”. Тепер техніка прекрасно справляється зі своїми обов’язками нищити окупантів”, - розповідає командир гармати Олександр.

За його словами, на рахунку САУ вже є один підбитий ворожий танк та ще купа росіян. Також виявляється, що ця установка доволі нова з маленьким пробігом.

Як повідомлялося, ЗСУ знищили два військові літаки російських військ - бомбардувальник Су-24М і штурмовик Су-25.

До того ж ЗСУ виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.

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