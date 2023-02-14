ВСУ затрофеили российскую "Мста-С". Она уже уничтожила танк и кучу оккупантов
Украинские военные затрофеили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19, которую оккупанты бросили, убегая с поля боя. Она уже получила имя "Один" и успела уничтожить вражеский танк и живую силу РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.
Эту САУ наша арта немного подбила, и россияне просто не смогли завести ее, когда убегали. Мы ее забрали себе, отремонтировали, зарисовали вражеские знаки "z" и переименовали установку в честь бога войны и победы "Одина". Теперь техника прекрасно справляется". со своими обязанностями уничтожать кафиров”, - рассказывает командир пушки Александр.
По его словам, на счету САУ уже есть один подбитый вражеский танк и еще куча россиян. Также оказывается, что эта установка довольно нова с маленьким пробегом.
Как сообщалось, ВСУ уничтожили два военных самолета российских войск - бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.
К тому же ВСУ обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.
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