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ЗСУ "затрофеїли" російський ПТРК "Корнет" на півдні

Фото: ЗСУ "затрофеїли" російський ПТРК "Корнет" на півдні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові захопили російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який окупанти покинули, коли відступали з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти у Facebook.

"Цей "аналагавнєт" військовослужбовцям 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вимушено залишили рашисти. Коли вони побачили морських піхотинців, які наступали на їх позиції на півдні України, то зі страху накивали лаптями якнайдалі в свій глибокий тил", - сказано у повідомленні.

Українські військові називають таке захоплення техніки "російським ленд-лізом".

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що українські танкові сили вже більш ніж на 50% складаються з трофейної техніки.

Також нещодавно нацгвардійці захопили російський танк Т-72Б3 під Лиманом.

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