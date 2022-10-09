ВСУ "затрофеили" российский ПТРК "Корнет" на юге

Украинские военные захватили российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который оккупанты покинули, когда отступали с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36 отдельную бригаду морской пехоты в Facebook .

"Этот "аналагавнет" военнослужащим 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вынужденно оставили рашисты. Когда они увидели морских пехотинцев, которые наступали на их позиции на юге Украины, то из страха накивали пятами как можно дальше в свой глубокий тыл", - сказано в сообщении.

Напомним, британская разведка сообщала, что украинские танковые силы уже более чем на 50% состоят из трофейной техники.

Не так давно нацгвардейцы захватили российский танк Т-72Б3 под Лиманом.

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