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ВСУ "затрофеили" российский ПТРК "Корнет" на юге

Фото: ВСУ "затрофеили" российский ПТРК "Корнет" на юге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные захватили российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который оккупанты покинули, когда отступали с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36 отдельную бригаду морской пехоты в Facebook.

"Этот "аналагавнет" военнослужащим 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вынужденно оставили рашисты. Когда они увидели морских пехотинцев, которые наступали на их позиции на юге Украины, то из страха накивали пятами как можно дальше в свой глубокий тыл", - сказано в сообщении.

Украинские военные называют такой захват техники "российским ленд-лизом".

Напомним, британская разведка сообщала, что украинские танковые силы уже более чем на 50% состоят из трофейной техники.

Не так давно нацгвардейцы захватили российский танк Т-72Б3 под Лиманом.

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