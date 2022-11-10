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ЗСУ затрофеїли рідкісну техніку окупантів на Херсонському напрямку (відео)

Фото: російський бронеавтомобіль Тайфун-К (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові під час контранступу на Херсон затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Тайфун-К затрофеєний на Херсонському напрямку. Рідкісна штука. Ну що, тепер цікаво тільки те, чи херсонська партія кацапського ленд-лізу переважатиме харківську", - зазначили в Страткомі ЗСУ.

Деталі про Тайфун-К

Найновіший універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності Тайфун-К обладнаний комбінованим захистом із керамічної броні, під нею - броньова сталь. Крім того, броньовик пересувається на кулестійких шинах з автоматичним підкачуванням повітря і регульованим тиском до 4,5 атмосфер.

Маса автомобіля становить понад 15 тонн, максимальна швидкість – 105 км/год.

Бронеавтомобіль Тайфун-К, зокрема, призначений для перевезення та десантування військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові захопили російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який окупанти покинули, коли відступали з півдня.

Також недавно нацгвардійці захопили російський танк Т-72Б3 під Лиманом.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійськова техніка