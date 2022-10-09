ЗСУ "затрофеїли" російський ПТРК "Корнет" на півдні
Українські військові захопили російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який окупанти покинули, коли відступали з півдня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти у Facebook.
"Цей "аналагавнєт" військовослужбовцям 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вимушено залишили рашисти. Коли вони побачили морських піхотинців, які наступали на їх позиції на півдні України, то зі страху накивали лаптями якнайдалі в свій глибокий тил", - сказано у повідомленні.
Українські військові називають таке захоплення техніки "російським ленд-лізом".
Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що українські танкові сили вже більш ніж на 50% складаються з трофейної техніки.
Також нещодавно нацгвардійці захопили російський танк Т-72Б3 під Лиманом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.