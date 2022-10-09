ЗСУ "затрофеїли" російський ПТРК "Корнет" на півдні

Українські військові захопили російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який окупанти покинули, коли відступали з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти у Facebook .

"Цей "аналагавнєт" військовослужбовцям 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вимушено залишили рашисти. Коли вони побачили морських піхотинців, які наступали на їх позиції на півдні України, то зі страху накивали лаптями якнайдалі в свій глибокий тил", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що українські танкові сили вже більш ніж на 50% складаються з трофейної техніки.

Також нещодавно нацгвардійці захопили російський танк Т-72Б3 під Лиманом.

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