ВСУ затрофеили редкую технику оккупантов на Херсонском направлении (видео)

"Тайфун-К затрофеен на Херсонском направлении. Редкая штука. Ну что, теперь интересно только то, будет ли херсонская партия кацапского ленд-лиза преобладать харьковскую", - отметили в СтратКоме ВСУ.

Подробности о Тайфун-К

Новейший универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности Тайфун-К оборудован комбинированной защитой из керамической брони, под ней - броневая сталь. Кроме того, броневик передвигается на пулестойких шинах с автоматической подкачкой воздуха и регулируемым давлением до 4,5 атмосфер.

Масса автомобиля составляет более 15 тонн, максимальная скорость - 105 км/ч.

Бронеавтомобиль Тайфун-К, в частности, предназначен для перевозки и десантирования военных.