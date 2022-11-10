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ВСУ затрофеили редкую технику оккупантов на Херсонском направлении (видео)

Фото: российский бронеавтомобиль Тайфун-К (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные в ходе контранступления на Херсон затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Тайфун-К затрофеен на Херсонском направлении. Редкая штука. Ну что, теперь интересно только то, будет ли херсонская партия кацапского ленд-лиза преобладать харьковскую", - отметили в СтратКоме ВСУ.

Подробности о Тайфун-К

Новейший универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности Тайфун-К оборудован комбинированной защитой из керамической брони, под ней - броневая сталь. Кроме того, броневик передвигается на пулестойких шинах с автоматической подкачкой воздуха и регулируемым давлением до 4,5 атмосфер.

Масса автомобиля составляет более 15 тонн, максимальная скорость - 105 км/ч.

Бронеавтомобиль Тайфун-К, в частности, предназначен для перевозки и десантирования военных.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные захватили российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который оккупанты покинули, когда отступали с юга.

Также не так давно нацгвардейцы захватили российский танк Т-72Б3 под Лиманом.

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