ЗСУ на Запорізькому напрямку взяли в полон групу окупантів і показали відео

Сили оборони України на Запорізькому напрямку змогли взяти в полон групу росіян, а сам процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід".
"Пішли полонені на півдні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російські окупанти намагаються прорвати оборону на Запорізькому напрямку та закріпитися на наших позиціях.
"Ворог потрапляє в полон. Помирає. Тікає. Оборона стабільна", - додали військові.
Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку збільшується і кількість російських полонених.
Також Сили оборони України змогли взяти в полон трьох росіян у Луганській області. Одним із них виявився чеченець із Грозного.
Тиждень тому Сили оборони України на Запорізькому напрямку відбили атаку окупантів і змогли взяти в полон 11 росіян.
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