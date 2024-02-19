ВСУ на Запорожском направлении взяли в плен группу оккупантов и показали видео

"Пошли пленные на юге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении и закрепиться на наших позициях.

"Враг попадает в плен. Умирает. Убегает. Оборона стабильная", - добавили военные.

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что с ростом интенсивности боевых столкновений на Таврическом направлении увеличивается и количество российских пленных.

Также Силы обороны Украины смогли взять в плен трех россиян в Луганской области. Одним из них оказался чеченец из Грозного.

Неделю назад Силы обороны Украины на Запорожском направлении отразили атаку оккупантов и смогли взять в плен 11 россиян.