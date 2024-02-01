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Прикордонники в Луганській області взяли в полон трьох росіян, серед них є чеченець (фото)

Луганська область, Четвер 01 лютого 2024 15:21
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Прикордонники в Луганській області взяли в полон трьох росіян, серед них є чеченець (фото) Архівне фото: Прикордонники в Луганській області взяли в полон трьох росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України змогли взяти в полон трьох росіян у Луганській області. Одним із них виявився чеченець із Грозного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники бригади "Гвардії наступу "Помста" взяли в полон трьох окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в полон потрапили:

  • мобілізований із Рязані;
  • контрактник - командир відділення з Пскова;
  • чеченець із Грозного, який кілька місяців тому підписав контракт на рік для заробітку.

Як вони потрапили в полон

Окупанти потрапили в полон під час штурму позицій прикордонників у Луганській області.

"Їх було 7-8 осіб. Здався один, сказав, що є друг, який теж вийшов через деякий час. Надали їм медичну допомогу, дали води і передали далі. А четверо десь там поки що "крутяться". Їжі немає, і рано чи пізно, вони або замерзнуть, або самі здадуться", - каже боєць на псевдо "Удав".

Фото: Полонені росіяни (facebook.com/DPSUkraine)

А чеченець намагався сховатися, але в пошуках безпечного укриття потрапив до рук прикордонників.

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.

Також українські сапери під час робіт захопили у полон групу з 11 росіян на сході України.

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