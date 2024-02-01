Прикордонники в Луганській області взяли в полон трьох росіян, серед них є чеченець (фото)
Сили оборони України змогли взяти в полон трьох росіян у Луганській області. Одним із них виявився чеченець із Грозного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Прикордонники бригади "Гвардії наступу "Помста" взяли в полон трьох окупантів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в полон потрапили:
- мобілізований із Рязані;
- контрактник - командир відділення з Пскова;
- чеченець із Грозного, який кілька місяців тому підписав контракт на рік для заробітку.
Як вони потрапили в полон
Окупанти потрапили в полон під час штурму позицій прикордонників у Луганській області.
"Їх було 7-8 осіб. Здався один, сказав, що є друг, який теж вийшов через деякий час. Надали їм медичну допомогу, дали води і передали далі. А четверо десь там поки що "крутяться". Їжі немає, і рано чи пізно, вони або замерзнуть, або самі здадуться", - каже боєць на псевдо "Удав".
Фото: Полонені росіяни (facebook.com/DPSUkraine)
А чеченець намагався сховатися, але в пошуках безпечного укриття потрапив до рук прикордонників.
ЗСУ беруть у полон росіян
Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.
Також українські сапери під час робіт захопили у полон групу з 11 росіян на сході України.
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