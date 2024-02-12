На Таврійському напрямку збільшується кількість полонених росіян, - Тарнавський

Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку збільшується і кількість російських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram .

За останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів.

"Половину з них - за минулу добу, насамперед на Запорізькому напрямку", - пише командувач.

Втрати окупантів

За словами Тарнавського, загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб і 27 одиниць військової техніки, не рахуючи дронів.

Зокрема, це:

5 танків;

18 бойових бронемашин;

2 артсистеми;

1 автомобіль;

1 одиниця спеціальної техніки.

Також було нейтралізовано 122 дрони різних типів.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни.

Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовослужбовців.