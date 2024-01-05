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ЗСУ на Запорізькому напрямку відпрацювали "Хаймарсом" по ворожих САУ "Нона-С"

Фото: ЗСУ на Запорізькому напрямку відпрацювали "Хаймарсом" по ворожих САУ "Нона-С" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові відпрацювали "Хаймарсом" по російських двох самохідних артилерійських установках 2С9 "Нона-С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗС України.

Під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділив виявили дві самохідних артилерійських установки 2С9 "Нона-С" росіян.

"Нона-С" призначена для вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою. Основною зброєю САУ є міномет-гармата калібру 120 мм.

"Оператори ССО навели на ворожі цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Завдяки чіткому коригуванню вогневими ураженнями знищені обидві САУ", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 січня, українські воїни ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 363 070 військових.

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 470 терористів й знищили 68 одиниць техніки ворога, зокрема:

  • 7 танків;
  • 11 ББМ;
  • 14 артсистем;
  • й не тільки.

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